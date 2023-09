Obergericht Zürich: Street-Parade-Messerstecher im Gefängnis mit Messer angegriffen

Am Mittwoch wurde im Obergericht Zürich im Falle einer versuchten vorsätzlichen Tötung gegen einen 34-jährigen Guineer verhandelt. Abgespielt hat sich die Tat in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Pöschwies in Regensdorf.

Die Vorgeschichte

Der Tat vom Mai 2020 geht ein Kampf in der Zelle des Afrikaners voraus, bei dem der 34-Jährige vom Schweizer und zwei Mithäftlingen angegriffen wurde. Laut Anklageschrift beschimpfte einer der Angreifer den Guineer mit den Worten: «Du dreckiger N****, was lächelst du?» Der Afrikaner zog darauf ein Besteckmesser aus seiner Hosentasche, einer seiner Kontrahenten tat es ihm gleich.

Die Tat

Das sagt die Staatsanwaltschaft

Das sagt die Verteidigung

Das Urteil

Zwar erkenne das Gericht die Aufregung des Beschuldigten an, aber wer so zusteche, nehme eine tödliche Verletzung in Kauf. «Der Angriff war vorüber, sie haben nicht in einer Notwehrsituation gehandelt.»