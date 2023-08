Oberglatt ZH: THC statt CBD – Polizei hebt illegale Hanfplantage aus

Am Freitagmorgen kontrollierten Polizistinnen und Polizisten eine Indooranlage für CBD-Hanf. Statt des erlaubten CBD-Hanfs wurden in dieser Anlage jedoch rund 550 Mutterpflanzen für illegale THC-Hanfstecklinge gezüchtet. Das teilte die Kantonspolizei Zürich am Montag mit.

Die Polizisten trafen in der Anlage zudem zwei Albaner im Alter von 22 und 38 Jahren an, von denen sich der ältere illegal in der Schweiz aufhielt. Die beiden Männer wohnten in der Anlage und dürften nach bisherigen Erkenntnissen dort für einen noch unbekannten Auftraggeber gearbeitet haben.