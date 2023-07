Wallis: Oberhalb von Bitsch brennt der Wald – Feuer breitet sich stark aus

Am Montag ist oberhalb der Walliser Gemeinde Bitsch ein Waldbrand ausgebrochen.

Bei Bitsch VS ist ein Waldbrand ausgebrochen.

In Teilen des Kantons Wallis herrscht grosse Waldbrandgefahr . Auch die Kaltfront der vergangenen Nacht hat nicht überall Regen gebracht, trocken blieb es auch im Wallis. Am Montag ist nun oberhalb der Gemeinde Bitsch ein grosser Waldbrand ausgebrochen. Laut dem «Walliser Bote» sind die Einsatzkräfte ausgerückt. Die Meldung zum Brand sei kurz vor 17 Uhr eingegangen. Seit Brandausbruch habe sich das Feuer stark ausgeweitet. Zwei Helikopter seien im Einsatz. Der Wind ist derweil sehr stark.

«Ich stand in der Küche, als ich das Feuer bemerkt habe»

Ein News-Scout, der in Bitsch wohnt, beschreibt gegenüber 20 Minuten, wie er den Brand erlebt: «Ich wohne direkt unterhalb des Bergs», sagt er. Er vermutet, dass das Feuer im Bereich der Massaschlucht ausgebrochen ist. «Ich stand in der Küche, als ich plötzlich den Rauch wahrgenommen habe.»



Man könne den Brand im Dorf gut riechen. Er beschreibt den Geruch mit einen Tannzapfen, den man ins Feuer wirft. Es rieche unangenehm und bitter, so der News-Scout. Nach seiner Beobachtung breite sich das Feuer nach oben aus.