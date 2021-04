Gibt er am Samstag seine Premiere in der Bundesliga? Dimitri Oberlin steht im Bayern-Aufgebot gegen Union Berlin.

Bayern München trifft am Samstag auf Union Berlin mit Urs Fischer.

Durch mehrere Absenzen beim Triple-Sieger könnte der Schweizer das Debüt in der Bundesliga feiern.

Dimitri Oberlin soll am Samstag im Profi-Kader von Bayern München stehen.

Schlägt jetzt die grosse Stunde von Dimitri Oberlin? Nach seinem Wechsel zum FC Bayern im vergangenen Winter könnte der Ex-Basler nun sein Bundesliga-Debüt feiern. Gemäss Informationen von 20 Minuten holt Triple-Trainer Hansi Flick für das Spiel gegen Union Berlin neben den beiden Verteidigern Rémy Vita und Josip Stanisic sowie Mittelfeldspieler Christopher Scott auch Offensivmann Oberlin aus der zweiten Mannschaft in den Profikader.

Seit seinem Wechsel an die Säbener Strasse kam Oberlin bislang zu zehn Teileinsätze in der 3. Bundesliga, wobei ihm ein Treffer gelang. Zuvor stand der einmalige Schweizer Nationalspieler dreieinhalb Jahre beim FC Basel unter Vertrag und konnte sich dabei weder beim FCB noch in zwei glücklose Leih-Engagements im Ausland (Empoli und Zulte Waregem) durchsetzen.