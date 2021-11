«Die Situation ist dramatisch» : Oberösterreich will den Lockdown für Ungeimpfte verhängen

Als erstes Bundesland plant Oberösterreich einen regionalen Lockdown für Ungeimpfte. Hintergrund: Dort sind die Impfquote besonders tief und die Fallzahlen deutlich höher als im landesweiten Schnitt.

1 / 3 In Oberösterreich wird nun ein Lockdown für Ungeimpfte eingeführt. Im Bild: Ausreisekontrolle an der österreichischen Grenze. Imago In Österreich ist seit einigen Tagen die 2G-Regel in Kraft. Imago Nun zieht das Bundesland Oberösterreich die Schraube weiter an. Imago

Darum gehts Wegen hoher Ansteckungszahlen führt das Bundesland Oberösterreich einen Lockdown für Ungeimpfte ein.

Wer über keinen Impfschutz verfügt, darf nur noch für bestimmte wichtige Zwecke aus dem Haus.

Noch muss allerdings der Bund grünes Licht geben.

Als erstes Bundesland in Österreich will Oberösterreich ab Montag einen regionalen Lockdown für Ungeimpfte einführen. Das kündigte Ministerpräsident Thomas Stelzer (ÖVP) am Donnerstag an. «Die Situation ist dramatisch, daher ziehen wir die fünfte Stufe des Stufenplans des Bundes vor und planen ab Montag einen Lockdown für Ungeimpfte, sofern es rechtlich ein grünes Licht vom Bund gibt, beziehungsweise der Bund die Rechtsgrundlage schafft.»

Gemäss «Heute» bedeutet dies, dass Ungeimpfte ihr Haus nur noch zur Arbeit, zum Einkaufen oder zur «psychischen und physischen Erholung, also zum Spazieren, verlassen dürfen. «Auch Besuche bei Freunden oder Verwandten (ausser engen Bezugspersonen) könnten dann wieder tabu werden», schreibt das Blatt.

Zudem soll die Maskenpflicht auf alle Veranstaltungen und in Clubs ausgeweitet werden – «im Prinzip auf alles, was sich in Innenräumen abspielt». Zudem könnten wieder Obergrenzen für Besucherinnen und Besucher erlassen werden.

Weitere Bundesländer verschärften die Regeln für den Schulbetrieb. Der nationale Pandemie-Ausschuss forderte eindringlich noch weitergehende Schritte.

Vorbereitungen für Notquartiere in Spitälern

Gespräche über Details der neuen Regelung zwischen Oberösterreich und dem Gesundheitsministerium in Wien liefen am Donnerstag, erfuhr die DPA aus Verhandlerkreisen. Am Freitag finden Beratungen zwischen Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) und den Länderchefs von Oberösterreich und Salzburg statt, bei dem noch offene Fragen geklärt werden sollen.

Zugleich liefen, den Angaben zufolge, die Vorbereitungen, wie bereits 2020 Notquartiere mit Klinikbetten einzurichten. Diese soll es in Reha-Einrichtungen und Sonderkrankenanstalten geben. Oberösterreich hat eine Sieben-Tage-Inzidenz pro 100’000 Einwohner von fast 1200, das ist deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt von etwa 750. Die Impfquote ist eine der Niedrigsten in Österreich.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!