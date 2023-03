Luzerner Oberstaatsanwalt: «Auf der Nord-Süd-Route wird tonnenweise Kokain transportiert»

Staatsanwaltschaft versinkt in Arbeit

«Wir haben eine massive Zunahme an Fällen», sagt Oberstaatsanwalt Daniel Burri auf Anfrage. «Zur hohen Menge kommt hinzu, dass wir auch immer mehr grössere und komplexere Fälle mit viel Aufwand bearbeiten müssen», so Burri weiter. So ist die Zahl der schweren und komplexen Fälle, die schliesslich beim Gericht landen, in den letzten fünf Jahren um 40 Prozent gestiegen. «Das alles bindet Ressourcen. Die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sind komplett ausgelastet», so der Oberstaatsanwalt.