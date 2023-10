Oberstaatsanwaltschaft : Im Kanton Aargau wurde der «Presidente»-Drogenring aufgedeckt

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau erhob vor wenigen Tagen Anklage gegen einen 34-jährigen Kroaten und einen 57-jährigen Ungar. Beide Männer sollen Teil des in den Kantonen Aargau und Solothurn ansässigen Drogenrings «Presidente» sein. Laut der Oberstaatsanwaltschaft waren die Beschuldigten als Kuriere für die beiden Hauptakteure des Drogenrings tätig. Die «Presidente»-Gruppe habe in den vergangenen zwei Jahren «Drogen im grossen Stil» in die Schweiz geschleust.

Umgebaute Transportfahrzeuge

Dem Kroaten wirft die Staatsanwaltschaft vor, im Februar 2022 rund zehn Kilo Kokain in die Schweiz geschmuggelt zu haben. Für den Dienst versprachen ihm die Auftraggeber 10’000 Franken. In Serbien holte der 34-Jährige über eine Scheinfirma einen geleasten Volvo ab, welcher über ein «professionell eingebautes Geheimversteck» verfügte. Mit dem Auto soll der Kroate nach Rotterdam gefahren sein, wo er insgesamt zehn Pakete zu einem Kilo Kokain mit sehr hohem Reinheitsgehalt in Empfang genommen habe. Die Pakete verstaute er im Geheimversteck des Autos und fuhr so über Belgien und Deutschland dann zurück in die Schweiz – wo er aufflog. Angekommen in Luzern wurde er nämlich von der Polizei verhaftet.