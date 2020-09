In San Francisco, das Pelosi im Repräsentantenhaus vertritt, dürfen noch bis im Oktober keine Dienstleistungen im Innenbereich angeboten werden.

Die 80-Järhige soll sich in einem Salon die Haare geschnitten haben, obwohl diese eigentlich noch geschlossen sind.

Nancy Pelosi, oberste Deomokratin in den USA, ist ohne Maske zum Coiffure gegangen.

Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, ist wegen eines Coiffure-Besuchs in San Francisco in die Kritik geraten. Die Frontfrau der Demokraten habe dabei gegen Corona-Auflagen verstossen, hiess es) in Medienberichten.