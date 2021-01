So habe sie ihre Kinder nicht gegen die Masern geimpft, was Gilli allerdings abstreitet. «Ich unterstützte bereits damals die Masernimpfungen gemäss den offiziellen Empfehlungen des BAG . »

Der Verband steht mit der Entscheidung in Kritik: So soll sich Gilli früher impfkritisch geäussert haben.

Die Ärztin und ehemalige Grüne-Nationalrätin Yvonne Gilli übernimmt per 1. Februar das Präsidium der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH (siehe Box). Noch vor dem Amtantritt steht sie schon im Kreuzfeuer der Kritik: Vertreter der wissenschaftlichen Covid-Taskforce des Bundes greifen die designierte oberste Ärztin in den sozialen Medien wegen früherer Äusserungen zum Thema «Impfen» frontal an.

Kritiker bekommen prominente Unterstützung

Taskforce-Mitglied Dominique de Quervain von der Uni Basel geht einen Schritt weiter und bezeichnet die Wahl Gillis als eine «wissenschaftlichen Bankrotterklärung» des Berufsverbandes. Der Grund: Gilli verfügt über eine Ausbildung in klassischer Homöopathie und traditioneller chinesischer Medizin. Für Quervain bedient sich die Homöopathie «nicht-evidenzbasierter Methoden». Wäre er noch FMH-Mitglied, so würde er seinen Austritt heute abschicken, schreibt er auf Twitter.

Unterstützung kommt dabei auch vom Verband selber. Jürg Schlup, Präsident der Verbindung, sagt dazu: «Die Ärztekammer der FMH hat mit Frau Gilli eine ausgewiesene Medizinerin (...) an die Spitze des Verbands gewählt. Ihre Kandidatur hat daher eine überwiegende Mehrheit der Delegierten der Ärztekammer der FMH überzeugt.» Die kritischen Stimmen scheinen dabei in der Minderheit zu sein, denn: «Die FMH verzeichnet in den letzten Monaten einen kontinuierlichen Zuwachs an Mitgliedern.»