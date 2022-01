Basel – Oberster Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger hat Corona

Dies teilte der Basler Regierungsrat am Montag mit. Laut der Mitteilung wurde Engelberger am vergangenen Wochenende positiv getestet.

Der Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz und Basler Regierungsrat Lukas Engelberger wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Dies teilte der Basler Regierungsrat am Montag mit. Laut der Mitteilung wurde Engelberger am vergangenen Wochenende positiv getestet. Er habe sich umgehend in Isolation begeben. Bisher seien nur leichte Symptome aufgetreten. «Engelberger wird seine Amtstätigkeit so weit wie möglich von zu Hause ausüben», heisst es weiter.