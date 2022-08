Strommangel : Oberster Stromaufseher rät zum Kauf von Kerzen – Kritik am Bund wird lauter

So solle sich jeder überlegen, was er im Falle eines mehrstündigen Stromausfalles täte, wird er von der «NZZaS» weiter zitiert. Es sei ratsam, genügend Kerzen im Haus zu haben. Wer einen Holzofen habe, sollte auch genügend Brennholz haben.

Präsident der Elcom kritisiert die Haltung der Politik

Die Politik habe die Warnungen der Elcom in den vergangenen Jahren zu wenig ernst genommen. Falls die Mangellage eintritt, erwägen Bundespolitiker laut «NZZaS» einschneidende Massnahmen: So soll die Strassenbeleuchtung reduziert und das Licht in Schaufenstern sowie Leuchtreklamen gelöscht werden. Zur Debatte stehen auch Verbote für den Einsatz von Schneekanonen und den Verkauf von Elektroöfen.

Deshalb sei der Bund nicht am Aufgleisen von Konjunkturprogrammen, wie es die Nachbarländer bereits täten. Scheidegger rege aber «eine befristete Erhöhung der Verbilligung der Krankenkassenprämien oder eine Erhöhung der AHV-Renten und der Ergänzungsleistungen» an.

Kritik am Vorgehen des Bundes

Während von Links nach Rechts Kritik an der Energiewende und an Bundesrätin Simonetta Sommaruga geäussert wird, läuft Europa in eine Energie-Mangellage, so der «Sonntagsblick». «Wir verschwenden Unmengen von Energie», sagt Stella Jegher von Pro Natura gegenüber der Zeitung. Sie übt Kritik am Nicht-Handeln des Bundes: Allein beim täglichen Verbrauch könnten Industrie, Gewerbe und Privathaushalte rund ein Drittel des Stroms einsparen, ohne es zu merken, wird Jegher weiter zitiert.