Hauptbahnhof Frankfurt 2019 : Oberstes deutsches Gericht bestätigt Urteil von ICE-Täter

Der Eritreer, der einen Acht-Jährigen vor einen Zug gestossen hatte, wurde bereits vor einem Jahr verurteilt. Die Unterbringung in einer Psychiatrie bleibt rechtskräftig.

Habte A. wurde von einem deutschen Gericht die Schuldfähigkeit abgesprochen. Er habe während der Tatzeit unter einer paranoiden Schizophrenie gelitten. Das Gericht ordnete die Unterbringung in einer Psychiatrie an.

Das Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main gegen einen Mann, der im Juli 2019 einen kleinen Jungen vor einen einfahrenden Zug stiess, ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof (BGH) wies die Revision des Beschuldigten zurück, wie er am Montag in Karlsruhe mitteilte. Gegen den damals 41-Jährigen war vor einem Jahr die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet worden. (Az. 2 StR 129/21)