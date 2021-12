Grösste Menschrechtsorganisation des Landes : Oberstes Gericht Russlands verbietet «Memorial International»

Es ist das Aus für eine der wichtigsten zivilgesellschaftlichen Organisationen Russlands: Das Oberste Gericht in Moskau verfügte am Dienstag die Auflösung von Memorial International.

Signal an den Westen

Memorial gehört zu den wichtigsten zivilgesellschaftlichen Organisationen in Russland. Die Ende der 80er Jahre vom sowjetischen Dissidenten und Friedensnobelpreisträger Andrej Sacharow mitbegründete Organisation setzt sich für die Aufarbeitung der politischen Verfolgung und des stalinistischen Terrors in der Sowjetunion, aber auch für die Wahrung der Menschen- und Bürgerrechte im heutigen Russland ein.

Memorial-Mitbegründerin Irina Scherbakowa sagte der Nachrichtenagentur AFP, das Verfahren gegen Memorial sei auch eine Botschaft an den Westen, die laute: «Wir machen mit der Zivilgesellschaft im Land, was wir wollen. Wir stecken ins Gefängnis, wen wir wollen, wir lösen auf, wen wir wollen.»

Unterstützer von Alexej Nawalny

Auch der Memorial-Unterorganisation Menschenrechtszentrum Memorial werden Verstösse gegen das Ausländische-Agenten-Gesetz zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Zentrum darüber hinaus die Verherrlichung von «Terrorismus und Extremismus» vor. Vor einem Gericht in Moskau findet am Mittwoch eine erneute Anhörung in diesem Verfahren statt. Das Menschenrechtszentrum Memorial setzt sich insbesondere für politische Gefangene in Russland ein. In diesem Jahr wies es dabei auch immer wieder auf das Schicksal des inhaftierten Oppositionspolitikers Alexej Nawalny hin.