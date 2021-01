Das Oberstufen-Schulhaus Kreuzstrasse in Rapperswil-Jona SG ist seit Montag wegen Quarantäne geschlossen. Grund dafür ist ein Lehrer, der in der vergangenen Woche positiv auf das Coronavirus getestet wurde, wie Schulpräsident Lucas Eberle gegenüber 20 Minuten bestätigt. «Weil es im Umfeld des Lehrers einen Fall des mutierten Virus gegeben hat, haben wir die Schule am Freitag geschlossen gelassen und uns am Wochenende entschieden, den Präsenzunterricht auszusetzen», so Eberle.