Oberuzwil: Nach Brand in Gewächshaus – Besitzer angezeigt

Am Mittwoch, kurz nach zwölf Uhr, hat ein Gewächshaus in Oberuzwil SG gebrannt. Eine Auskunftsperson meldete der Kantonalen Notrufzentrale St. Gallen, dass ein Gewächshaus brenne. Wie die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag mitteilte, konnte die daraufhin ausgerückte Feuerwehr den Brand rasch löschen. Am Gebäude entstand Schaden von mehreren Tausend Franken. Personen kamen keine zu Schaden.