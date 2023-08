Oberwil bei Büren: Unbekannter will Kind in Auto zerren

Autofahrer soll in Oberwil bei Büren BE versucht haben, ein Kind in sein Auto zu zerren.

In Oberwil bei Büren BE ist es am Sonntagabend mutmasslich zu einer versuchten Kindesentführung gekommen. Wie eine Mutter auf Facebook schreibt, habe um ca. 21.45 Uhr ein maskierter Mann versucht, ihre Tochter in sein Auto zu zerren. «Zwei junge Männer hörten ihre Hilferufe, das Bellen des Hundes und kamen ihr rechtzeitig zu Hilfe», heisst es im Post. Die Familie sucht nun die beiden Retter, einerseits wegen der Zeugenaussagen, andererseits um sich bei ihnen für ihr Einschreiten zu bedanken. «Ich kann mir nicht vorstellen, wie es gelaufen wäre, wenn diese Jungs nicht eingegriffen hätten», schreibt die Mutter weiter.

Der Schulverband Bucheggberg hat die Eltern bereits in einem Brief über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Es sei Anzeige bei der Polizei erstattet worden. Am Montagmittag habe sich beim Haldenschulhaus im nahegelegenen Grenchen SO zudem ein weiterer, ähnlicher Vorfall ereignet, schreibt die Schulleitung. «Wir finden es sinnvoll, dass Sie zu Hause mit Ihrem Kind über diesen Vorfall sprechen und ihm mögliche Verhaltensweisen aufzeigen», so der Rat an die Erziehungsberechtigten.