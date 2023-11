Oberwil BL: Mitten im Waldausflug rief die Lehrerin die Polizei

Der Fund dieses Schmucks war das Ende eines Waldausflugs einer Klasse der Baselland International School am Mittwoch.

Plötzlich waren die Kinder ganz aufgeregt. Sie waren auf einen Schatz gestossen. Im Wald, der an die Baselland International School in Oberwil grenzt, stiess die fünfte Klasse auf mutmassliches Diebesgut. Dieses hätten sie sorgfältig eingesammelt und zu ihrer Lehrerin Ina Nicosia gebracht. Diese informierte umgehend die Polizei, wie die Baselland International School am Mittwoch bekannt machte.