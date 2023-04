Luzern: Zivilschutz bald für Frauen und Ausländer?

«Frauen sind stark untervertreten, was auch damit zusammenhängt, dass sie deutlich weniger Zugang zu den Informationen über den Zivilschutz sowie weitere Organisationen und deren Ausbildungen haben», schreibt Stadelmann in ihrem Postulat.

In einem Postulat verlangt Karin Stadelmann (Mitte) eine Prüfung für eine obligatorische Informationsveranstaltung für Schweizerinnen über Bevölkerungsschutz. Die Regierung stimmt dem Postulat zu.

Was Stadelmann und die mitunterzeichnenden Parteien davon halten, erzählen sie 20 Minuten gegenüber.

Der Regierungsrat hat auf das Postulat geantwortet und will neben den Schweizerinnen niedergelassene Ausländer und Ausländerinnen mit einbeziehen.

Jetzt könnte es schnell gehen. Ende November reichte die Luzerner Kantonsrätin Karin Stadelmann (Die Mitte) ihr Postulat ein, in dem sie verlangt, dass auch Frauen obligatorisch an einer Infoveranstaltung über den Bevölkerungsschutz teilnehmen müssen. Nun ist die regierungsrätliche Antwort bereits da. Der Regierungsrat unterstützt Stadelmanns Postulat. Bereits 2024 will der Kanton Luzern die Infoveranstaltung umsetzen.