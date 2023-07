Japankäfer: Bauern zittern vor Ernteausfällen

Japankäfer-Sichtungen in der Deutschschweiz lassen die Bauern zittern. Der Käfer frisst so ziemlich alles, was ihm in den Weg kommt. Wird die Ausbreitung nicht gestoppt, drohen Ernteausfälle.

1 / 4 Der Japankäfer wurde nun auch in der Deutschschweiz gesichtet. Es drohen Ernteausfälle. Wikipedia/ Ryan Hodnett Der Schweizer Bauernverband fürchtet wegen des invasiven Käfers Ernteausfälle. Pexels/Pixabay Der Schweizer Obstverband zeigt sich ebenfalls besorgt. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Der Japankäfer wurde nun auch in der Deutschschweiz gesichtet. Der Käfer frisst so ziemlich alles und stellt eine Gefahr für die Landwirtschaft dar.

Der Bauernverband fürchtet sich deshalb vor Ernteausfällen.

Auch der Schweizer Obstverband ist besorgt und appelliert an die Bevölkerung, den kantonalen Pflanzenschutzdienst bei einer Sichtung des Käfers umgehend zu informieren.

Zierpflanzenarten werden vom Käfer aber ebenfalls nicht verschont, weshalb Baumschulen und Gärtner den Japankäfer ebenfalls fürchten müssen.

Pestizide gegen den invasiven Käfer erhielten letzte Woche eine Notfallzulassung. Wie gut diese wirken, ist jedoch noch offen.

Der Japankäfer breitet sich in der Schweiz aus. Am Dienstag informierten die Zürcher Behörden in Kloten über Sichtungen und Massnahmen, die sie gegen den Käfer ergreifen wollen.

Der Käfer beschäftigt die Bauern: «Er stellt eine grosse Gefahr für die Landwirtschaft, aber auch für den Gartenbau dar», sagt Sandra Helfenstein, Mediensprecherin des Bauernverbands. Das Problem: « Der Käfer befällt fast alles , von Beeren über Obstbäume bis hin zu Reben, Mais, Bohnen oder Spargeln – aber auch Laubbäume.» Bei Rosen etwa frisst der Japankäfer nicht nur die Blätter, sondern auch die Blüten. Die Larven der Käfer fressen die Wurzeln der Pflanzen, ganze Rasen oder Wiesen können so absterben.

Bauern auf Bevölkerung angewiesen

Kann die Ausbreitung nicht gestoppt werden, drohen laut Helfenstein Ernteausfälle. «Wenn man sieht, wie gefrässig dieser Käfer ist, macht uns das Angst.» Der Bauernverband hofft deshalb, dass es gelingt, die Ausbreitung zu stoppen: «Der Bund hat letzte Woche Notfallzulassungen für Pestizide gegen den Japankäfer beschlossen. Deren Ausbringung in der Befallszone wird nun durch Fachleute durchgeführt.»

Beim Schweizer Obstverband heisst es: «Wir sind über die aktuelle Situation sehr besorgt und begrüssen alle Massnahmen, die helfen, den Japankäfer zu tilgen.» Dass es sich beim Käfer um einen Quarantäneorganismus handle, helfe: «Wir sind auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen. Wir bitten alle, die einen solchen Käfer entdecken, den kantonalen Pflanzenschutzdienst umgehend zu informieren und den Käfer, wenn möglich, einzufangen», sagt der Kommunikationsverantwortliche Christian Schönbächler.

«Ganze Flächen drohen, ihm zum Opfer zu fallen»

Der Japankäfer befalle diverse Obstbäume, fresse die Blätter ab und lege Eier in feuchte Böden. «Die Larven, die daraus schlüpfen, fressen die Wurzeln einzelner Pflanzen ab, die daraufhin absterben», sagt Schönbächler. Wird die Ausbreitung nicht gestoppt, drohen so ganze Flächen, dem Käfer zum Opfer zu fallen.

Jardin Suisse, der Unternehmerverband der Gärtner, warnt ebenfalls: «Der Käfer befällt etwa 300 Pflanzen aus diversen Familien. Ist er einmal da, kann man nicht mehr wahnsinnig viel machen.» Für die Branche werde das zum Problem: «Die Baumschulen laufen Gefahr, dass der Käfer ihre Bäume befällt. Und die Gärtner müssen extrem aufpassen, dass sie den Käfer nicht von einem Garten in den nächsten schleppen, wenn sie mehrere Kunden an einem Tag besuchen», sagt Alberto C. Picece, Leiter Fachstelle Umweltschutz.

Auch Schrebergärten bedroht

Auch Schrebergartenbesitzer sind wegen des Käfers besorgt: «Ich befürchte, dass ich es erst von den Besitzern erfahre, wenn der Käfer schon ihre Pflanzen am Fressen ist», sagt Erwin Trindler, Präsident des Familiengartenvereins Betschenrohr in Zürich. Er fände es sinnvoll, wenn die Schrebergärten frühzeitig informiert und in die Bekämpfung eingebunden würden. «Beim Kartoffelkäfer erhielten wir keine Infos, jetzt überwintert er bei uns und frisst jedes Jahr Pflanzen.»

Laut Christian Imhof, Präsident des Familiengarten-Vereins Kloten hängen bei ihnen schon seit letzter Woche Merkblätter: «Wir haben keine Freude an weiteren Schädlingen und müssen jetzt schauen, was wir zur Bekämpfung machen können.» In den Schrebergärten werde viel Gemüse angebaut, das nun durch den Japankäfer bedroht sei.

«Hoffen, dass er unser Gemüse nicht befällt»

«Wir hoffen natürlich, dass nach dem Kartoffelkäfer nicht auch der Japankäfer eingeschleppt wird und dass sich mit den Massnahmen des Kantons Zürich die Ausbreitung ganz verhindern lässt. Die Gartenbesitzer sind jetzt angehalten, genau hinzuschauen, damit der Käfer unsere Gärten und unser Gemüse nicht befällt.»

