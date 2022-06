Obst selber pflücken in der Schweiz – das musst du beachten

In dem Innenhof deines Wohnblocks steht ein Kirschbaum und auf deinem Spaziergang hast du einen Holunder-Strauch entdeckt – wie praktisch, dass gerade Erntezeit ist! Aber darfst du Obst und Blüten jetzt einfach selbst ernten?

Offizielles Pflücken

In der Schweiz gibt es viele öffentliche Erntefelder für Hobbypflücker, auf denen Erdbeeren, Kirschen und Co. selbst geerntet werden dürfen. Was aber, wenn du es auf einen Baum oder Strauch ausserhalb dieser Zonen abgesehen hast und nichts bezahlen willst?