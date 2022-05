Zoff um Hagelkanone : Obstbauer darf trotz Lärmklagen weiter gegen den Hagel schiessen

An der Hagelkanone von Obstbauer Reto Schürch stören sich manche Nachbarn. Ein Lärmgutachten kommt nun aber zum Schluss: Die Anlage ist nicht zu laut.

So klingt die Hagelkanone von Obstbauer Reto Schürch.

Die Hagelkanone von Obstbauer Reto Schürch aus Grosshöchstetten BE stösst nicht bei allen Anwohnerinnen und Anwohnern auf Begeisterung: Gegen die Anlage, die seine Kulturen vor Hagelschäden schützen soll, gingen in den letzten Jahren mehrere Lärmklagen ein, wie die «Berner Zeitung» schreibt. Mit der Entzündung von Gas produziert die Kanone Schallwellen, die trichterförmig in die Atmosphäre gelenkt werden.