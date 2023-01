Neue Skulptur für Martin Luther King sorgt für Gespött

Nach der Enthüllung am Freitag kritisierten einige Menschen, dass nur die Arme der beiden abgebildet wurden, andere werden beim Anblick an obszöne Szenen erinnert.

Das Werk mit dem Namen «The Embrace» (Die Umarmung) wurde am Freitag offiziell enthüllt und zeigt vier Arme, die eine Umarmung zwischen Martin Luther King und seiner Frau Coretta Scott King zeigen soll. Es steht im grössten öffentlichen Park der Stadt Boston. Als Vorlage für das Zehn-Millionen-Dollar Werk diente ein Bild, das 1964 bei der Veranstaltung geschossen wurde, an welcher die Gewinner des Friedensnobelpreises verkündet wurden.

«Beleidigend, teuer, inhaltsleer»

Das Kunstwerk ist nach seiner Enthüllung auf Gespött gestossen, da bei ihr die Gesichter von Martin Luther King und seiner Frau fehlen. Angebracht gewesen wäre, laut einem Kolumnist beim «Boston Herald», dass der ganze Körper zu sehen ist. Auch verschiedene Nutzer in den sozialen Medien kritisieren, dass ohne Kontext nicht erkennbar sei, was die Skulptur darstellen sollte. So kommentierte ein Twitter-User einen Artikel über Eisskulpturen: «Vielleicht hätte er die Skulptur für Martin Luther King entwerfen sollen. Was auch immer der getan hat, es könnte nicht schlechter sein. Wer auch immer diese ‹Umarmung› entworfen hat, sollte eigentlich Eisskulpturen machen, damit sie verschwinden, wenn es warm wird.»