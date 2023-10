SVP-Anhänger: «Ausländer sollten an unsere Wahlfeier kommen»

Etwa 30 Wählerinnen und Wähler haben sich im Restaurant Obwaldnerhof in Sarnen getroffen, um SVP-Nationalrätin Monika Rüegger zu unterstützen.

Klirrende Gläser, Johlen und Standing Ovation: Kurz nach 13 Uhr ist klar, dass die Obwaldner SVP-Nationalrätin Monika Rüegger wiedergewählt ist. Am Sonntagmittag haben sich Wählerinnen und Wähler im Restaurant Obwaldnerhof versammelt, um die Nationalrätin zu unterstützen. In Obwalden kann die SVP ihren Sitz verteidigen, in anderen Kantonen gar Sitze dazugewinnen. Mit dem Rechtsrutsch haben SVP-Wählerinnen und -Wähler aber auch hohe Erwartungen.