Obwalden: 21-Jähriger erzählt von seinem Leben als Event-Rettungskraft

Wilhelm Klockmann arbeitet als Event-Rettungskraft und kümmert sich um Gäste, die an Festivals und Partys Hilfe brauchen. Ein ganz bestimmtes Erlebnis löste in ihm den Wunsch aus, Menschen zu helfen.

1 / 3 Der 21-jährige Wilhelm aus Bürglen in Obwalden arbeitet beim Event-Rettungsdienst. Privat Er erzählt, dass Einsatzkräfte immer öfter von Partygängerinnen und -gängern angegriffen werden. Privat Ausserdem sieht er es als grosses Problem an, dass viele nicht zugeben, dass sie Drogen konsumiert haben. Dies sei jedoch in Notfällen wichtig, sodass die Rettungskräfte ihre Patientinnen und Patienten richtig behandeln könnten. Privat

Darum gehts Wilhelm Klockmann arbeitet regelmässig an Grossveranstaltungen, wo er Menschen in Not betreut.

Bei den Patientinnen und Patienten handelt es sich um Menschen mit kleinen Wunden bis zu solchen, die in Lebensgefahr schweben.

Jedoch erzählt er, dass Rettungskräfte immer öfter von Partygängerinnen und Partygängern angegriffen werden.

Er entschied sich für den Beruf als Event-Sanitäter, weil er mit 16 Jahren mitansehen musste, wie ein Kleinkind ertrank.

Ob an der Street Parade, am Greenfield Festival oder am Zürifäscht: Der 21-jährige Wilhelm Klockmann war schon an vielen grossen Events dabei – doch nicht als Gast. Seit einem halben Jahr ist der Obwaldner beim Event-Rettungsdienst tätig. So verarzten er und seine Teamkameradinnen und -kameraden diejenigen Personen, die an einem Grossevent verletzt sind.

«Es gibt Tage, an welchen ich nur ein Kind mit einem Bienenstich behandeln muss. Dann gibt es Veranstaltungen, an denen ich mich um spitalreif geprügelte Leute, Partygänger mit einer Alkoholvergiftung oder Personen mit einem Herzinfarkt kümmern muss», sagt Klockmann im Gespräch mit 20 Minuten. Einmal sei gar eine junge Frau zum Rettungsdienst gekommen, die kürzlich vergewaltigt worden war. «Das nimmt einen schon ziemlich mit.»

«Werden immer häufiger angegriffen»

Schwierig sei zudem, dass die Einsatzkräfte zunehmend Gewalt erfahren würden. «Es gibt zwar viele, die sich über unsere Hilfe freuen, aber wir werden immer häufiger angegriffen», so der 21-Jährige. «Ich kann das einfach nicht verstehen. Wir sind ja da, um Menschen in Not zu helfen.»

Ausserdem würden viele Leute, die an einem Event die Hilfe des jungen Mannes benötigen, über ihren Konsum lügen. So komme es regelmässig vor, dass Partygängerinnen und -gänger Drogen konsumieren, dies jedoch beim Rettungsdienst nicht zugeben würden. Der Obwaldner betont: «Das ist aber essenziell, wenn wir sie richtig behandeln sollen. Wir wollen den Leuten nur helfen und sie nicht wegen ihres Konsums verurteilen. Es kann über Leben und Tod entscheiden, dass man in diesem Moment die Wahrheit sagt.»

«Der Junge starb in meinen Händen»

Klockmann wusste bereits mit 16 Jahren, dass er im Rettungsdienst tätig sein wollte. «Damals war ich in einem Park, als eine Frau ihren dreieinhalbjährigen Sohn suchte. Ich half ihr, doch wir konnten den Buben erst nach einer halben Stunde finden.» Während der ganzen Zeit sei dieser etwa einen halben Meter unter der Wasseroberfläche gewesen. «Obwohl ich als Laie noch versuchte, ihn zu reanimieren, starb der Junge in meinen Händen. Das hat mich dermassen bewegt, dass ich mir schwor, das Leben-Retten eines Tages zu meinem Beruf zu machen», sagt er.

Heute erfüllt es ihn, Menschen zu helfen. Als besonders motivierend empfinde er das Gefühl, anderen Sicherheit zu vermitteln. «Ich möchte Personen in Not zeigen: Wir sind für euch da. Ihr seid nicht alleine», so Klockmann.

Aktivier jetzt den Zentralschweiz-Push! Nur mit dem Zentralschweiz-Push von 20 Minuten bekommst du die aktuellsten News aus der Region Luzern, Zug, Schwyz, Uri, Nidwalden und Obwalden blitzschnell auf dein Handy geliefert. Und so gehts: In der 20-Minuten-App tippst du rechts oben auf «Cockpit». Dort auf «Mitteilungen» und dann «Weiter». Dann markierst du bei den Regionen «Zentralschweiz», tippst noch einmal «Weiter» und dann «Bestätigen». Voilà! Wir sind auch auf Instagram. Folg uns für Posts, Storys und Gewinnspiele aus der Region – und schick uns deine Bilder und Inputs: 20 Minuten Region Zentralschweiz.