Tessin - Obwaldner tot in Lago Maggiore aufgefunden

Im Lago Maggiore ist offenbar ein 75-Jähriger aus dem Kanton Obwalden ertrunken. Er war am Lido in Gerra Gambarogno als vermisst gemeldet worden, wie Pilatus Today berichtet. Nun hat die Polizei seine Leiche am Donnerstagnachmittag gefunden. Sie befand sich rund 50 Meter vom Ufer entfernt in einer Tiefe von 24 Metern.