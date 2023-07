Obwohl der Zug nach Berlin günstiger ist, fliegen über 1 Million

Greenpeace hat untersucht, wie teuer Zug- und Flugtickets in 27 europäischen Ländern sind: Auf 79 von 112 Strecken – also in 71 Prozent der Fälle - ist Fliegen laut der Umweltschutzorganisation günstiger als der Zug. Durchschnittlich sei die Bahn doppelt so teuer, nur auf 23 der 112 Strecken sei der Zug fast immer günstiger.