Wohneigentum: Preise für Häuser und Wohnungen steigen

Teure Immobilien : Häuserpreise explodieren vor allem in der Ostschweiz

Im dritten Quartal sind die Preise für Wohneigentum erneut gestiegen. Bei Einfamilienhäusern stiegen die Preise in der Ostschweiz am stärksten, Stockwerkeigentum hat sich in Bern am meisten verteuert.