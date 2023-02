Zürich: Blinder Passagier kommt ohne Ticket bis ins Flugzeug

Das geschah am Flughafen Zürich.

Ein 33-Jähriger schaffte es ohne ein Ticket bis in ein Flugzeug, wo er dann als blinder Passagier erkannt wurde.

Ein 33-jähriger Grieche wurde am Flughafen Zürich dabei erwischt, wie er ohne Ticket in ein Flugzeug nach Athen einstieg.

Obwohl er kein Flugticket hatte, schaffte es ein Grieche am Flughafen Zürich, bis auf einen Sitz in einem Flugzeug zu kommen. Er umging zwei Kontrollen und erst kurz vor dem Abflug erkannte ihn die Crew als blinden Passagier.

Durch die erste Kontrolle – die elektronische Passagierschleuse vor der Sicherheitskontrolle – ging er gleichzeitig mit einer unbeteiligten Reisenden, wie der «Tages-Anzeiger» unter Berufung auf den Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland berichtet. So sei er in den Bereich gelangt, in den man eigentlich nur mit einer Bordkarte hinein darf.