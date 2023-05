Ueli Maurer in der chinesischen Botschaft – Nationalrat entsetzt

In der Vergangenheit sorgte er immer wieder für Diskussionen, beispielsweise wegen des Hemds der Gruppierung «Freiheitstrychler», mit dem er posierte.

Anfang April war er in der chinesischen Botschaft in Bern zu Gast – laut Botschaft, um sich über die strategische Partnerschaft zwischen China und der Schweiz auszutauschen.

Eigentlich hat sich Alt-Bundesrat Ueli Maurer (72) aus der Politik zurückgezogen. Dennoch traf sich der SVP-Politiker Anfang April mit dem chinesischen Botschafter Wang Shihting in Bern. Das gab die chinesische Botschaft kürzlich auf ihrer Seite bekannt.

Maurers Treffen mit Botschafter Wang Shihting war offenbar nicht mit dem amtierenden Gesamtbundesrat abgestimmt oder autorisiert. Im Gespräch mit «Blick» äusserte Bundesratssprecher André Simonazzi, dass das Treffen weder ein Thema im Bundesrat gewesen noch mit der zuständigen Abteilung im Aussendepartement (EDA) abgestimmt worden sei. Im Parlament kam Maurers Alleingang dagegen gar nicht gut an. «Das geht gar nicht und muss aufgearbeitet werden», sagte SP-Politiker Fabian Molina . Auch Mitte-Fraktionschef Philipp Matthias Bregy nennt Maurers Treffen «unsensibel».

Parlament stimmt für Taiwan-Annäherung

Maurers Treffen ist auch deswegen brisant, weil im Nationalrat erst vor zwei Tagen, nämlich am 2. Mai, eine Motion angenommen wurde, die die Zusammenarbeit mit Taiwan verstärken will. Diese solle «die Stärkung der Demokratie, zur Förderung von Frieden und Stabilität in der Region und zur Vertiefung des wirtschaftlichen, politischen, wissenschaftlichen und kulturellen Austausches zwischen der Schweiz und Taiwan» bewirken, heisst es im Vorstoss.