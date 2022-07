Zürich: «Obwohl ich Tetraplegikerin bin, musste ich die vierte Impfung selbst bezahlen» 

In der Annahme, dass der zweite Booster wie die vorherigen Covid-19-Impfungen für sie als Tetraplegikerin kostenlos sei, habe sie sich am Dienstag in Zürich impfen lassen, so Quadri. Vor Ort dann die negative Überraschung: «Die Krankenpflegerin informierte mich, dass ich nicht als Risikoperson eingestuft werde, da ich nicht als immunsupprimiert gelte.» Die Kosten der Impfung – 60 Franken – habe sie selbst übernehmen müssen. Es gehe ihr aber gar nicht ums Geld, betont Quadri. Vielmehr schockiere sie die Tatsache, dass der Kanton die gesundheitlichen Anliegen von vulnerablen Personen offenbar bewusst ignoriert. «Bin ich es echt nicht wert, geschützt zu werden?», fragt Quadri rhetorisch.