Ocean-Gate-Mitgründer will Menschen zur Venus fliegen

Der Milliardär will 50 Kilometer oberhalb der Venus-Oberfläche eine schwebende Kolonie mit 1000 Menschen erschaffen.

Wir sahen Menschen auf dem Mond, Raumfahrtbehörden sprechen vom Mars und jetzt ist die Venus dran: Ocean-Gate-Mitgründer Guillermo Söhnlein will Menschen zum Planeten schicken.

Nach der U-Boot-Katastrophe mit der Titan hat der Ocean-Gate-Mitgründer Guillermo Söhnlein bereits neue grosse Ziele für eine Expedition festgelegt. Diesmal soll sich diese nicht unter dem Wasser, sondern über dem Himmel abspielen: Bis 2050 will Söhnlein rund 1000 Menschen auf den Planeten Venus schicken.

Gibt es einen Plan?

Das Tiefsee-Explorationsunternehmen Ocean Gate hat aktuell alle Expeditionen eingestellt . Kein Wunder, nach dem tragischen Unglück mit dem U-Boot Titan. Ungeachtet dessen soll der Mitgründer Guillermo Söhnlein eine Vision haben, die er innerhalb von 30 Jahren erfüllen will: Die Menschheit zu einer «multiplanetaren Spezies» machen.

Dafür will der Milliardär eine schwebende Kolonie schaffen, die in der Atmosphäre der Venus besteht, so Businessinsider.com. Dorthin wolle Söhnlein rund 1000 Menschen bringen. Damit dieses Ziel Realität wird, hat er seine Organisation «Humans2Venus» gegründet. Damit sollen Konzepte und Start-up-Ideen entwickelt werden, die helfen, das Vorhaben zu realisieren. Konkrete Pläne gibt es aber noch nicht.