Ochsner Sport verkauft getragene Skijacke als neu

In Arosa wollte er den Skipass versorgen und bemerkte dabei, dass sich in der Jacke bereits ein anderer Skipass befand.

Vor seinen Skiferien kaufte sich ein Mann bei Ochsner Sport noch schnell eine neue Skijacke. Als er in Arosa angekommen seinen Skipass in der Jacke versorgen will, merkt er, dass es darin bereits einen Skipass hat. Dieser war in der Woche zuvor in Gstaad gebraucht worden.