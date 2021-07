Octavia, Peugeot 208, RAV4 oder Fiesta – wer gewinnt heute?

Skoda Octavia – Peugeot 208 (Tschechien – Dänemark)

Skoda Octavia In Tschechien beherrscht der tschechische Autohersteller Skoda die Topseller-Listen. Über die Hälfte der zehn meistverkauften Autos sind Skodas. Der Liebling ist und bleibt aber der Octavia. Skoda Peugeot 208 Gegen den Skoda aus Tschechien muss in Dänemark der Peugeot 208 ran. Die Dänen mögen den französischen Kleinwagen und wir glauben an ein Sommermärchen der Dänen. Peugeot

Nicht nur bei uns, sondern auch in seiner Heimat steht der Skoda Octavia ganz vorne auf der Beliebtheitsskala. Mehr als jedes dritte verkaufte Auto in Tschechien war 2020 ein Skoda. Damit verkörpert er perfekt das Credo der tschechischen Mannschaft, bei der ebenfalls das Team der Star ist. So sorgte die tschechische Elf, für eine der Überraschungen im Achtelfinal, als sie die favorisierten Holländer nach Hause schickte – und das, obwohl das Oranjeteam mit Frenkie de Jong (90 Mio. €), Matthijs de Ligt (75 Mio. €) und Georginio Wijnaldum (30 Mio. €) drei Spieler im Kader hatten, die zusammen einen höheren Transferwert aufweisen als das gesamte 26-Mann-Aufgebot der Tschechen.

Luxus und Stars sind ebenfalls nicht so das Ding der Dänen. Das Land hat eine der höchsten Luxussteuern Europas, weshalb die Nordeuropäer bevorzugt zu Kleinwagen greifen. 2020 schaffte es der Peugeot 208 zum vierten Mal in fünf Jahren, auf Platz 1 der Zulassungsstatistik. Auch an der EM setzt das Team auf Zusammenhalt, nachdem Christian Eriksen im ersten Spiel zusammenbrach und Simon Kjaer danach zum Helden und Leader emporschwang. Fun Fact: Als Dänemark 1992 überraschend quasi vom Stand aus Europameister wurde, stand noch Peter Schmeichel im Tor, sein Sohn Kasper wurde damals gerade eingeschult. Jetzt will er es ihm nachmachen und in seine Fussstapfen treten. Das EM-Orakel meint: Das Sommermärchen der Dänen geht weiter.

Toyota RAV4 – Ford Fiesta (Ukraine – England)

Der Toyota RAV4 ist das meistverkaufte Auto in der Ukraine und trifft im Viertelfinale vom Samstag, den 3. Juli… Toyota Ford Fiesta …auf das Lieblingsauto der Engländer im letzten Jahr: den Ford Fiesta. Ford

Die Ukraine geht mit einer Leichtigkeit und ohne Druck durchs Turnier, das Team von Andrej Schewtschenko hat nichts zu verlieren. Das bewies auch Andriy Yarmolenko, als er an einer Pressekonferenz die Flaschen-Posse rund um Cristiano Ronaldo (mit Coca-Cola) und Paul Pogba (mit Heineken) aufs Korn nahm und auf amüsante Art und Weise für einen Werbedeal warb. Vielleicht springt ja statt den beiden Getränkegiganten auch ein Autohersteller drauf an, nämlich Toyota. Denn die Japaner eroberten sich 2020 erstmals die Poleposition bei den Verkäufen im osteuropäischen Land. Und mit dem Schwung einer erfolgreichen Nationalmannschaft im Rücken wollen sie dies auch 2021 wiederholen.

Dafür müssen sie aber an den Engländern vorbei. Und das ist 2021 gar nicht so einfach. Die Three Lions, früher nicht gerade für ihre Torhüter bekannt, haben einen Lauf, in den bisherigen Partien noch kein Gegentor kassiert und im Wembley sogar «Angstgegner» Deutschland nach Hause geschickt. Dafür beweisen die Briten bei den Autos ihre Liebe zu den Deutschen, insbesondere dem Ford Fiesta. Zum zwölften Mal in Folge holte sich der Kleinwagen 2020 den Titel als meistverkauftes Auto im Königreich. Unser Tipp: Der «Football is coming home»-Traum der englischen Fans geht weiter, England erreicht das Halbfinal.