Auf dem Heimweg von Casaccia GR nach St. Gallen ging es für News-Scout Sabrina plötzlich nicht mehr weiter. Grund dafür war eine Lawine, die bei der Hauptstrasse zwischen Maloja GR und Sils GR auf die Strasse niedergegangen war. «Wir hatten grosses Glück», meint sie. Wären sie fünf Minuten später losgefahren, dann wären sie wohl unter den Schnee geraten. «Wir mussten ungefähr eine halbe Stunde warten, bis wir weiterfahren konnten», so die 37-Jährige. In dieser Zeit seien Arbeiter damit beschäftigt gewesen, den Schnee von der Strasse zu räumen.

Die Kantonspolizei Graubünden bestätigt, dass man am Samstagnachmittag um 13.15 Uhr die Meldung erhalten habe, dass eine Lawine niedergegangen sei. «Der Verkehr konnte wechselseitig weitergeführt werden», so Roman Rüegg, Mediensprecher der Kantonspolizei Graubünden. Personen oder Fahrzeuge seien beim Niedergang nicht zu Schaden gekommen.

Nicht ungefährliche Stelle

Es hätte aber auch anders ausgehen können, meint News-Scout Sabrina. «Die Autofahrer vor uns hatten Glück, man wäre schnell im Silsersee gelandet» Sie fahre oft am Silsersee vorbei und habe dabei manchmal ein mulmiges Gefühl. «Ich habe keine Angst, aber grossen Respekt, wenn wir dort vorbeifahren», so die St. Gallerin, die in Casaccia eine Ferienwohnung besitzt und viel Zeit im Engadin verbringt. «Ich habe oberhalb dieser Stelle schon viele Lawinen und im Sommer auch Steinschläge gesehen.» Sie frage sich, wieso dort noch keine Sicherheitsnetze aufgestellt wurden. «Weiter vorne in Richtung Sils hat es nämlich welche», sagt sie.