Riesenslalom live: Siegt Marco Odermatt erneut in Kranjska Gora?

8 von 10 Rennen sind im Riesenslalom gefahren und Marco Odermatt führt die Disziplinenwertung souverän an. Sein erster Verfolger, Henrik Kristoffersen, hat einen Rückstand von 140 Punkten auf den Schweizer. Damit dürfte es nur noch reine Formsache sein, bis der 25-Jährige auch die 3. Kugel holt – es wäre die Belohnung für eine überragende Saison. In jedem Riesenslalom, den er bestritten hat, fuhr Odermatt in dieser Saison auf das Podest. So siegte er auch gestern in Kranjska Gora – heute bietet sich ihm die Chance, den Double-Sieg in Kranjska Gora zu schaffen.