Heimrennen – Odermatt fährt allen davon – «kann nicht sagen, was ich besser mache»

Am Samstag findet in Adelboden der Riesenslalom statt. Die Pistenverhältnisse im Berner Oberland sind aufgrund der warmen Temperaturen in der ersten Januar-Woche wohl nicht optimal.

Darum gehts Marco Odermatt will beim Heimrennen in Adelboden erfolgreich sein.

Der Skifahrer kommt als Führender im Gesamtweltcup nach Wengen.

Wieso es so gut läuft, kann er nicht sagen.

Mit seinem dritten Platz im vergangenen Jahr beim Riesenslalom in Adelboden beendete Marco Odermatt eine Schweizer Podest-Durststrecke. Seit dem Sieg von Marc Berthod im Jahr 2008 wartete man am Chuenisbergli auf eine Top-3-Platzierung im Riesen. In diesem Jahr will der Leader im Gesamtweltcup mehr, wie er im Gespräch mit 20 Minuten sagt: « Nach letztem Jahr vor leere n Rängen wäre es schön , ein Podest zu wiederholen. Wenn ich wählen könnte, würde ich aber schon den Sieg nehmen », sagt er mit einem Lächeln. Odermatt ist sich bewusst, dass es keine einfache Aufgabe wird: « Es braucht viel dafür und e s gibt auch wegen der Piste noch ein paar Fragezeichen », so der 24-Jährige.

In der Tat, die Piste am Chuenisbergli litt aufgrund des warmen Wetters in den vergangenen Tagen. Immerhin: Rechtzeitig zum Rennwochenende wurde es nochmals kalt. Odermatt: «Das war überlebenswichtig für das Rennen, sonst hätte man wohl Bedingungen wie in Zagreb gehabt.» Aufgrund der aktuellen Verhältnisse dürfen die Fahrer am Freitag nicht auf die Piste. Schwierig, aber nicht unlösbar. Die Erfahrung der Service-Männer spielt dabei eine grosse Rolle: «Ungefähr weiss man schon, wie es so ist. Man braucht sicherlich einen Plan A, B und C», so Odermatt.

Respekt vor Olympia-Ausfall wegen Corona

Wieso es in der Saison bislang so gut läuft, kann Odermatt nicht genau erklären. « Ich kann nicht genau sagen, was ich besser mache als letztes Jahr. Das Gesamtpaket stimmt aktuell. Die mentalen Fähigkeiten, das Material, das Konditraining. So geht alles einfacher. » Mit der aktuellen Situation ist Odermatt sehr glücklich. « Ich bin sehr happy, gehofft habe ich vor der S a ison, a ber erwartet natürlich nicht. Ich konnte auch in anderen Disziplinen einen Schritt nach vorne machen. »

Im Februar stehen für den Schweizer die Olympischen Spiele auf dem Programm. Der Blick auf Peking wird bislang noch nicht gerichtet. Mit Adelboden, Wengen und Kitzbühel stehen noch zu grosse Events auf dem Programm. Dennoch: Ganz ohne Gedanken an den Event geht es nicht. Auch wegen der aktuellen Corona-Situation. Angst hat er nicht, dass er die Spiele aufgrund einer Corona-Infektion verpassen wird, dennoch spricht er von Respekt: «Ich war sehr locker drauf in letzter Zeit. Seit einer oder zwei Wochen aber, wenn man sieht, wie es Fälle gab, und man weiss wie die Fahrer aufgepasst haben, steigt die Anspannung. Angst würde ich es nicht nennen. Respekt für die nächsten Wochen ist aber sicherlich da.»

In Peking wird Odermatt auch von seiner Freundin Stella getrennt sein. Seit gut zwei Jahren sind die beiden zusammen. Zum ersten Mal zeigte sich das Paar an den Swiss Sportler Awards im Dezember. Die Distanz ist für das Paar nicht ungewöhlich, wie Odermatt erklärt: « Ich glaube, ich bin nicht zum ersten Mal länger weg. Man hat heute genug Möglichkeiten, in Kontakt zu bleiben. »

Sechs Schuhe im Gepäck Rund 15 Skischuhe hat Marco Odermatt in seinem Zuhause gelagert. Die Schuhe sind für den 24-Jährigen ein wichtiger Part für den Erfolg. «Viele unterschätzen das», so Odermatt, der bei Salomon unter Vertrag steht. Als Beispiel nennt er die vergangenen Rennen in Übersee. Dabei griff er auf ein paar Schuhe zurück, die er bei seinem ersten Weltcup-Sieg in Beaver Creek im Jahr 2019 trug – erneut fuhr er zum Sieg, respektive im zweiten Rennen aufs Podest. Im Normalfall hat er für Speed und Technik-Disziplinen gemeinsam sechs Schuhe dabei. Marco Odermatt bei der Anprobe von neuen Skischuhen. Salomon