Marco Odermatt verzichtet auf den Riesenslalom in Schladming

Er will das Risiko nicht eingehen. Nach seinem Beinahe-Sturz auf der Hahnenkammabfahrt in Kitzbühel vom letzten Freitag schont sich Marco Odermatt am Mittwoch, wie Swiss-Ski verkündet: «Marco Odermatt hat am Mittwoch das erste Training auf Schnee absolviert und sich aber noch gegen einen Start in Schladming entschieden. Die kommenden Tage werden zeigen, ob es für Cortina reicht oder nicht.» Der Nidwaldner lässt somit den Nacht-Riesenslalom von Schladming aus, er verzichtet auf eine Disziplin, in der er bisher vier von fünf Rennen in dieser Saison gewonnen hat – es ist seine Parade-Disziplin.