Lob von Ski-Legende – «Odermatt strahlt etwas aus, er ist ein Segen für den Skisport»

Nun wird der Nidwaldner von einem fünffachen Gesamtweltcupsieger geadelt. In seiner Kolume bei «Heute» schreibt Marc Girardelli: «Für mich hat er das Zeug, sich in Hirscher-Sphären zu siegen.» Zur Erinnerung: Marcel Hirscher, der in Kitzbühel als Vorfahrer vor Ort war, gewann insgesamt acht Mal in Folge den Gesamtweltcup und beendete 2019 seine grosse Karriere.