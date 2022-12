Live Ski-Weltcup: Siegt Marco Odermatt im Super-G von Beaver Creek?

Marco Odermatts Fahrt in Beaver Creek Als Marco Odermatt ins Ziel fährt, hat der Schweizer 10 Hundertstel Vorsprung auf den Zweitplatzierten. (Video: SRF)

Es sollte nicht sein. Marco Odermatt musste sich beim Super-G von Beaver Creek Aleksander Kilde geschlagen geben. Schon wieder. Bereits in der Abfahrt am Samstag war Kilde schneller als Gesamtweltcupsieger Odermatt. Gerade Mal sechs Hundertstel fehlten am Samstag. Im Super-G verlor der Nidwaldner 20 Hundertstel auf den Norweger. Und so muss der 24-Jährige auf seinen zweiten Saisonsieg warten. Für Aleksander Kilde war es der achte Triumph im Super-G. Somit ist er der aktive Fahrer, mit den meisten Siegen im Super-G.

Nach der dritten Zwischenzeit sah es gut aus für Odermatt. Die Zeit leuchtete Rot auf. Doch im untersten Streckenabschnitt war der Norweger zu stark und legte eine entfesselte Fahrt in den Schnee von Colorado. Nach dem Rennen war Odermatt sehr zufrieden mit seiner Leistung. «Es ist anstrengend. Wir sind seit dreieinhalb Wochen unterwegs.» Das zerre an den Kräften, aus diesem Grund habe er sich vor dem Start auch schon besser gefühlt, so der 24-Jährige.

Durchzogene Schweizer Leistung

Der Kurs, gesteckt vom deutschen Speedcoach, hatte einige Tücken. Odermatt sagte nach dem Rennen gegenüber SRF: “Es war ein cooler Kurs, aber es gab etwa 15 Stellen, an denen man ausscheiden hätte können.” Weder Odermatt noch Kilde waren dem Ausscheiden nahe, doch gleich mehrere Fahrer mussten frühzeitig die Segel streichen.

Die grösste Schrecksekunde hatte sicherlich Ryan Cochran-Siegle. Der US-Amerikaner verschätzte sich bei und fuhr kopf voraus in ein Tor. Dem Lokalmatador passierte bei seinem Heimrennen zum Glück nichts. Auch diee weiteren Schweizer bekundeten Mühe mit der Piste in Beaver Creek. Einzig Gino Caviezel mit Platz vier wusste zu überzeugen. Stefan Rogentin und Beat Feuz verpassten die Top Ten. Rogentin nach dem Rennen gegenüber SRF: «Beaver Creek ist immer ein anspruchsvoller Super-G. Leider ist mir heute nicht alles wie geplant aufgegangen.»