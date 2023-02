Ski-WM: Kjetil Jansrud spricht über Superstar Marco Odermatt

1 / 1 Odermatt und Kilde verstehen sich blendend. AFP

Darum gehts Am Donnerstag kommt es an der Ski-WM einmal mehr zum Kilde-Odermatt-Duell.

Wir haben uns mit einem langjährigen Topfahrer über die Rivalität des Duos unterhalten.

Kjetil Jansrud gibt auch noch seinen WM-Tipp ab.

Am Donnerstag um 11.30 Uhr (live auf 20 Minuten) kommt es zum grossen Super-G-Showdown zwischen Marco Odermatt und Aleksander Kilde. Doch was macht die beiden eigentlich so stark? Wir haben beim langjährigen norwegischen Spitzenfahrer Kjetil Jansrud nachgefragt.

Den Aufstieg von Aleksander Kilde zur absoluten Weltspitze haben Sie von ganz nah erlebt. Was zeichnet ihn aus?

Jansrud: Schon ganz jung, als er in unser Team kam, wollte er immer von Aksel Svindal und mir lernen und war immer eng mit uns unterwegs. Viele Jahre war er dann zwar schnell unterwegs, doch hatte immer Fehler dabei. Doch das konnte er irgendwann auch ausmerzen, obwohl man das eigentlich nicht lernen kann. Dazu ist er einfach eine extrem warme Persönlichkeit und einfach ein netter Typ.

Gibt es eine Erinnerung, die Sie mit ihm verbindet?

Wir waren im Trainingslager in Chile auf grosser Höhe unterwegs. Aleks war ganz neu in der Mannschaft und wollte uns imponieren. Er war jeden Tag auf den Ski und im Kraftraum. Wir wussten, das geht nicht bis zum Schluss, haben ihn aber weiter machen lassen und gelobt. In der letzten Woche war er dann so blau und fertig, dass er kaum noch auf den Ski stehen konnte. Noch heute lachen wir alle gemeinsam darüber.

Das ist Kjetil Jansrud Über viele Jahre prägte Kjetil Jansrud den Ski-Weltcup mit. 24 Siege und 32 Podestplätze stehen in seinem Weltcup-Palmares. Dazu kommt Olympiagold und ein WM-Titel. Erst 2022 beendete der Norweger mit 37 Jahren seine Karriere. Mittlerweile ist er als TV-Experte eines norwegischen Senders im Weltcup-Zirkus unterwegs. Im Sommer 2023 kommt sein zweites Kind zur Welt. Jansrud zählt zu den erfolgreichsten Fahrern der Geschichte. Imago

Odermatt und Kilde spornen sich gegenseitig zu Bestleistungen an. Trotz der grossen Rivalität verstehen sie sich super. Es ist eine Art Bromance. Warum funktioniert das?

Das sagt was über die Persönlichkeit der beiden aus. Als Marco Odermatt in den Weltcup-Zirkus kam, habe ich auch sofort seine warme Persönlichkeit und seine soziale Art wie bei Aleks gespürt. Dazu kommt, dass man in den Speed-Disziplinen sowieso einen grossen Respekt voreinander hat. Es ist mehr ein Kampf gegen die Strecke als ein Kampf der Nationen. Es ist super, dass sich die beiden grössten Stars so gut verstehen und sich gegenseitig besser machen. So soll Sport sein.

In Kitzbühel haben allerdings beide einen Schockmoment mit einem Fast-Sturz hinter sich. Odermatt sprach von einer Ohrfeige zum richtigen Moment, da beide oft über dem Limit gefahren sind. Wie sehen Sie das?

Natürlich will man sich immer mehr und mehr pushen. Von dem her ist es gut, dass es einen kleinen «Wake up call» gegeben hat. Es kann nämlich schlecht ausgehen, wenn man die Grenze überschreitet. Es geht bei den Fahrern ja nicht um Spass, sondern um Leben und Tod. Ich glaube, beide Personen sind als Persönlichkeiten intelligent genug, um jetzt zu wissen, wo die Grenze ist. Aber das Skifahren bleibt halt ein Vollgas-Sport. Wir müssen es geniessen und hoffen, dass sie bis zur Grenze attackieren und nicht drüber hinaus.

Was macht Kilde besser und was macht Odermatt besser?

Aleksander hat ein paar Jahre Vorsprung und fährt in der Abfahrt taktisch besser. Bei Odermatt sind die Linie und Balance extrem gut. Es geht immer extrem eng und immer auf Zug. Er hat ein Topniveau, das eigentlich unschlagbar ist. Dass die beiden an der Weltcup-Spitze sind, ist kein Zufall – es ist harte Arbeit. Die beiden fahren so gut wie wahrscheinlich noch nie jemand zuvor.

Zum Schluss noch Ihre Prognose: Wer hat die erfolgreichere WM?

Mein Herz sagt Kilde, mein Kopf sagt Odermatt. Ich glaube, er gewinnt Gold im Riesenslalom und Super-G und fährt bei der Abfahrt aufs Podest. Kilde wird diese gewinnen und im Super-G auch eine Medaille holen. Aber ich hoffe, dass meine Super-G-Prognose falsch ist.