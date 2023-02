Ski-WM: Msrco Odermatt vergisst Super-G-Frust mit einem Crêpe

Die Hoffnungen auf das erste Super-G-Gold seit Didier Cuche an einer WM waren bei den Schweizer Männern gross. Am Ende gab es für das hochgelobte Team aber kein Edelmetall. Marco Odermatt verpasste Bronze nur um wenige Hundertstel. «Der Frust ist sehr gross», erklärte Odermatt nach dem Rennen im Zielraum gegenüber 20 Minuten.

Bereits wenige Stunden nach dem Rennen konnte Odermatt allerdings schon wieder lachen. Gemeinsam mit seinen Teamkollegen Loïc Meillard und Gino Caviezel posierte er auf einem Insta-Foto mit einem Crêpe in der Hand. Dazu schrieb er: «Das Leben geht weiter.» Seine Fans kommentierten den Beitrag fleissig. Ein User schrieb: «Deine Zeit an der WM wird noch kommen, ganz sicher.» Auch Odermatts Schwester Alina, früher ebenfalls eine gute Skifahrerin, meldete sich: «Ein feiner Schoggicrêpe und das Leben ist wieder gut.»

Auch ohne Odermatt waren Schweizer gut

Odermatt will sich keinen Kopf aufgrund seiner noch ausstehenden ersten Weltcup-Medaille machen. Am Sonntag hat er in der Abfahrt die nächste Chance. Auf das zweite Training am Freitag verzichtete Odermatt, um sein Knie zu schonen. Damit war er allerdings nicht allein. Auch Super-Elch Aleksander Kilde und Österreich-Star Vincent Kriechmayr machten nicht mit.