Ski-WM: Marco Odermatt will seinen Riesenslalom-Titel feiern

Was für eine Leistung von Marco Odermatt. Der Topfavorit setzte sich im Riesenslalom durch und sicherte sich seinen zweiten WM-Titel. Teamkollege Loïc Meillard fuhr direkt dahinter auf den zweiten Platz und machte so den Schweizer Doppelsieg perfekt. Solche Erfolge müssen natürlich gebührend gefeiert werden.

Das findet auch Doppelweltmeister Odermatt, der bereits nach seinem Triumph in der Abfahrt mächtig auf den Putz haute. Zum SRF-Interview am Sonntagabend erschien er angetrunken. Doch den Feierlichkeiten nach dem Doppelsieg steht noch eine Kleinigkeit im Weg.

«Der ganze Staff musste bereits die Zimmer räumen», erklärte Odermatt nach seiner Gold-Fahrt. Es habe keinen Platz mehr in der Unterkunft, so der Nidwaldner. Das sei ein wenig traurig. «Wir werden wohl ein wenig verhandeln müssen. Aber wir haben ja zum Glück ein gewichtiges Argument», sagte Odermatt mit einem verschmitzten Lächeln.

Was nun genau ansteht, konnte er noch nicht sagen. Auf die Frage von 20 Minuten meinte er: «Ich weiss es noch gar nicht. Es ist so ein langer Tag nach einem Riesenslalom mit vielen anderen Terminen.» Zum Foulie Douce, der bekannten Après-Ski-Bar wie am vergangenen Sonntag, reiche es nicht, so Odermatt mit einem Lächeln.