Olympia 2022: Marco Odermatt zeigt nach Aus im Olympia-Super-G Emotionen

Hier verpasst Marco Odermatt ein Tor. SRF

Darum gehts Für die Schweizer gab es im Super-G keine Medaille.

Marco Odermatt war nach dem Rennen kurz frustriert, fasste sich aber schnell wieder.

Beat Feuz wurde durch die Goldmedaille in der Abfahrt getröstet.

Einen Tag nach der Schweizer Skiparty bei den Olympischen Spielen (Beat Feuz holte in der Abfahrt Gold, Lara Gut-Behrami wurde im Riesenslalom Dritte) gab es in der Nacht auf Dienstag Schweizer Zeit eine Schlappe. So schied etwa Marco Odermatt trotz sehr guter Fahrt kurz vor Schluss aus und für Beat Feuz war das Rennen bereits nach wenigen Fahrsekunden vorbei. Stefan Rogentin und Gino Caviezel konnten nicht in die Bresche springen. Gino Caviezel zog gegenüber dem SRF ein bitteres Fazit: «Heute war leider ein schwarzer Tag für die Schweiz. So ist der Sport.»

Odermatt war nachher sichtlich gefrustet. Noch wartet der 24-Jährige auf eine Medaille an einem Grossanlass wie der WM oder Olympia. Im TV war zu sehen, wie er gegen den Absperrzaun kickte, später, wie er sich sichtlich enttäuscht über ihn lehnte. Bilder, die es vom 24-Jährigen so nur selten zu sehen gab. Immerhin: Später schien er sich gefangen zu haben, sagt: «Ich glaube, wenn man bis zur letzten richtigen Kurve so nah am späteren Olympiasieger ist, dann muss man sich nichts vorwerfen. Ich wusste, mit normalem Fahren reicht es nicht.»

Odermatt will nun ausschlafen

Auf die Frage, ob es für ihn schwieriger sei, Feuer und Flamme für diese Veranstaltung zu sein, sagte Odermatt: «Vielleicht ist das die Retourkutsche dafür, dass ich vor Olympia immer gesagt habe, dass ich die Klassiker gleich oder höher einschätze. Wenn man da die Medaille gewinnt, spricht man vielleicht anders. Wenn man so nahe an einer Medaille ist, hätte man sie gerne geholt.»

Für Odermatt gilt es nun, den Ausfall abzuhaken und sich auf den Riesenslalom vorzubereiten: «Jetzt ist erst mal ein Tag Pause angesagt und dann wieder zu fokussieren», sagt der Schweizer. Für den Mittwoch hat er sich etwas vorgenommen: «Ausschlafen, die letzten sechs Tage waren lange.» Danach heisst es angreifen im Riesen. So oder so: Odermatt hat noch viele Möglichkeiten in seiner Karriere auf eine Medaille an einem Grossanlass.

Die Bobfahrer sind «Säulen»

Diese hat Beat Feuz bereits gewonnen. Der 34-Jährige war aber über sein Aus ebenfalls enttäuscht. Jedoch konnte ihn die Goldmedaille vom Montag aufmuntern: «Es ist mit der Goldmedaille sicher leichter. Aber es ist schade, es war sicher etwas möglich. Die Piste wurde nicht viel langsamer.» Für den Fahrstil von Feuz war die Piste eher etwas zu technisch, wie er selbst sagt. «Es hätte einiges zusammenkommen müssen.»

1 / 4 Nach seinem Aus war Marco Odermatt sehr frustriert. REUTERS Er wurde von Teamkollege Caviezel getröstet. REUTERS Stefan Rogentin hatte Pech mit seiner Startnummer. REUTERS

Stefan Rogentin, der am Ende auf Platz zehn landete, fasste den Tag so zusammen: «Ich hatte die falsche Nummer.» In der Tat: Die erste Startnummer war sicher kein Vorteil für den Bündner. Er sieht aber auch etwas Positives: «Immerhin habe ich mal eine Olympiade eröffnet.» Mit einem Lächeln ergänzt er: «Das hat Beat zum Beispiel noch nie gemacht.» Für Rogentin war klar: In den Rennen ging es nicht ganz so auf. Aber die Olympischen Spiele waren ein tolles Erlebnis. «Ich habe es genommen, wie es war. Es ist wieder was anderes. Man hat endlich mal wieder andere Athleten gesehen. Die Bobfahrer sind zum Beispiel ‹Riesensäulen›», so der 27-Jährige.