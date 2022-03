Pro Infirmis : Odyssee von Flüchtenden mit Behinderung

Die Bilder der Flüchtenden aus der Ukraine gehen um die Welt. Menschen mit Behinderungen leiden besonders hart.

Ohne die Hilfe seiner Eltern, Helfern an der Grenze und Pro Infirmis hätte er wohl nie in der Schweiz eine Unterkunft gefunden. Wegen der Situation in der Ukraine hat Pro Infirmis aus den eigenen Reserven einen Fonds von einer Million Franken eingerichtet, der diese besonders sensible Flüchtlingsgruppe in der Schweiz unterstützen soll. Unsere Bundesasylzentren seien nicht für Flüchtende mit Behinderung ausgelegt: «Es gibt sicher Asylunterkünfte, die hindernisfrei sind. Ich gehe aber nicht davon aus, dass sie zum Beispiel hindernisfreie Toiletten oder Duschen haben.» erläutert Felicitas Huggenberger, Direktorin bei Pro Infirmis.