«Hart arbeitender Kamerad» – Öcalans jüngerer Bruder stirbt an den Folgen von Covid-19

Der PKK-Gründer war auf Suche nach einem Exil 1999 in Kenia vom türkischen Geheimdienst gefasst worden. Im gleichen Jahr wurde der gebürtige Türke wegen Hochverrats zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde unter anderem auf europäischen Druck hin nicht vollstreckt und 2002, mit der Abschaffung der Todesstrafe in der Türkei, in lebenslange Haft umgewandelt.