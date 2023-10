Schweiz: Sollen neue Abo-Modelle das GA ablösen?

Jahresabo mit frei wählbaren Reisetagen

Verkehrsbetriebe verschenken Guthaben

Ein Pilotversuch des Guthaben-Modells in der Region Zug sei erfolgreich verlaufen. Deshalb wird das Angebot ab Dezember schweizweit eingeführt. In drei Varianten:

Versicherung für Vielfahrer

Ein weiteres neues Modell trägt den Namen Price Capping. Kundinnen und Kunden kaufen dabei Einzel-Billette. Erreichen diese in Summe innerhalb eines Monats mehr als eine vorab bestimmte Grenze, wird der restliche Betrag rückerstattet. Dieser zu überschreitende Schwellenbetrag liegt in den Regionen, in denen das Modell derzeit getestet wird, aber immer über den entsprechenden Abopreisen. Mit Monatsabo fährt es sich also weiterhin günstiger, dafür weniger flexibel.