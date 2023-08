SBB: Deshalb ist es in Bussen, Trams und Zügen absichtlich heiss

Öffentlicher Verkehr : Deshalb ist es in Bussen, Trams und Zügen absichtlich so heiss

Bei der SBB werden die Fahrgasträume üblicherweise nicht stärker als fünf bis sieben Grad Celsius unterhalb der Aussentemperatur gekühlt. Man will damit Passagiere vor einem Temperaturschock bewahren. Auf der Züri-Linie der VBZ wird derweil «nach Sollwerten im Verhältnis zur Aussentemperatur» gekühlt. Die ÖV-Betriebe reagieren mit der Massnahme auf Kundenfeedbacks. Für viele seien zu grosse Temperaturunterschiede unangenehm.

Darum gehts In vielen Trams, Bussen und Zügen wird die Klimaanlage absichtlich nicht zu stark eingestellt.

Die ÖV-Betriebe reagieren damit auf Kundenfeedbacks, wonach die Temperaturunterschiede von drinnen zu draussen sehr unangenehm seien.

Ein Zürcher Hausarzt macht auf die Gefahren von zu hohen Temperaturen in Innenräumen aufmerksam.

Die Schweiz wird derzeit von einer für die zweite Augusthälfte aussergewöhnlichen Hitzewelle überrollt. Bemerkbar ist das auch für diejenigen, welche mit dem ÖV unterwegs sind. In den sozialen Netzwerken ist immer wieder von genervten Passagieren zu lesen, welche sich über hohe Temperaturen in den Fahrzeugen beschweren. Eine Nutzerin schrieb kürzlich bei X (vormals Twitter): «Eine Klimaanlage, wenn diese denn schon vorhanden ist, sollte auf eine Temperatur abkühlen, bei der man in normaler Kleidung sitzend weder friert noch schwitzt.»

Doch bei zahlreichen ÖV-Betrieben ist es mittlerweile üblich, dass die Fahrzeuge nicht stark klimatisiert werden. Bei der SBB würden die Fahrgasträume üblicherweise nicht stärker als fünf bis sieben Grad Celsius unterhalb der Aussentemperatur gekühlt, erklärte das Unternehmen 2019 gegenüber 20 Minuten. Auf der Züri-Linie der VBZ wird derweil «nach Sollwerten im Verhältnis zur Aussentemperatur» gekühlt. «Die Festlegung stützt sich auf Fahrgastkomfort, die Verweildauer des Fahrgastes und andere Aspekte», schrieben die VBZ im vergangenen Jahr bei X.

«Grösste Gefahr ist Dehydration»

Als Grund geben die ÖV-Betriebe an, dass extreme Temperaturunterschiede bei den Kundinnen und Kunden nicht gut ankämen. Für viele seien sie unangenehm, erklärte die SBB in einem früheren Artikel von 20 Minuten. Es soll vermieden werden, dass die Passagiere beim Wechsel von drinnen nach draussen einen Temperaturschock erleben.

Doch ideal sind die hohen Temperaturen nicht. Temperaturen in Innenräumen von über 30 Grad seien für die Gesundheit gefährlich, gab Awad Abuawad, Hausarzt in der Praxis am Seefeld in Zürich, 2019 zu bedenken. «Die grösste Gefahr dabei ist Dehydration. Der Verlust von Flüssigkeit hat einen grossen Einfluss auf unseren Salzhaushalt, der für das Funktionieren unserer Zellen und somit unserer Organe extrem wichtig ist.»

Wer sich über längere Zeit in einem warmen Raum aufhalte, könne an Herz-Kreislauf-Folgen leiden. Davon seien besonders ältere Menschen betroffen. Ein weiterer Nachteil seien die Gerüche, die durch das Schwitzen entstünden. «Im öffentlichen Verkehr halte ich eine Innentemperatur von etwa 25 Grad für optimal», sagt Hero Schnitzler, Hautarzt am Derma Competence Center in Zürich.