Öffentlicher Verkehr : Endstation Hölle? SBB-Zug sorgt für beklemmende Atmosphäre

Am Donnerstag wurde ein News-Scout gegen 2.30 Uhr aus dem Schlaf gerissen. Vor seiner Wohnung fuhr ein Zug, der in ihm ein mulmiges Gefühl hervorrief. Die SBB erklärt, was dahinter steckt.