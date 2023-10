Nati: «Än geile Siech» – das sind die Lieblingsspieler der Kids

Beim öffentlichen Training wurden Xhaka und Co. von Hunderten Menschen angefeuert.

Die Yakin-Boys stehen mitten in der Vorbereitung für das Spiel gegen Belarus.

Bei strahlendem Herbstwetter zeigen sich die Kids alles andere als kamerascheu. Stolz und voller Selbstvertrauen geben die jungen Nati-Fans preis, welchen Spieler der SFV-Auswahl sie denn am besten mögen. Schnell zeigt sich: Xherdan Shaqiri und Yann Sommer gehören zu den beliebtesten Spielern im Schweizer Kader.

So zum Beispiel Roa (11): «Shaqiri ist der Bullige, das ist lustig halt.» Roas Meinung schliessen sich viele andere Kinder an: «Shaqiri ist Basler, deshalb ist er mein Idol», stellt etwa Lia (12) klar. Kuzey ergänzt ganz simpel: «Er ist schnell und ein ‹geile Siäch›.»

Auch Captain Xhaka ist sehr begehrt

Kaum überraschend hat auch Nati-Captain Granit Xhaka bei den Kleinen ein Fanlager. «Er ist ein super Spieler und ist verdient unser Nati-Captain», hält Lior (12) für den Nati-Captain die Fahne hoch. Seine Meinung findet in Niederhasli grossen Anklang: «Er hat eine gute Mentalität, ist ein guter Mittelfeldmann», so Rami (11). Und Erind (12) sagt ganz einfach: «Er ist Albaner, wie ich.»

Auf Xhaka und Co. wartet nun eine intensive Restwoche in St. Gallen. Die weiteren Trainings der Nati finden im Gründenmoos statt, ehe sie am Sonntag im Kybunpark im EM-Quali-Spiel Belarus empfängt (18 Uhr live auf 20min.ch).