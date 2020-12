Regierungs-Entscheide : Öffnen die Kantone Glarus und Uri ihre Skigebiete?

Die Glarner Regierung entscheidet am Montag, ob die Skigebiete im Kanton ab dem 30. Dezember ihren Betrieb wieder aufnehmen können. Auch aus dem Kanton Uri wird ein Entscheid erwartet.

Am 22. Dezember hat der Kanton Glarus seine Skigebiete geschlossen. Dieser Entscheid der Regierung wird nun überprüft. Zur Debatte steht, die Skigebiete ab dem 30. Dezember wieder zu öffnen. «Die Wintersportler sind aufgerufen, sich an die Vorgaben zu halten. Nur so kann die Skisaison bald wieder aufgenommen werden», hiess es in einer Regierungsmitteilung vom 21. Dezember.